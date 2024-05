12M.- Estrada (CUP) critica la "ineficàcia" d'ERC per afrontar el problema de l'habitatge

Exigeix al Govern trencar relacions amb Israel "fins que es posi fi al genocidi en Palestina"



BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha criticat aquest dilluns la "ineficàcia" d'ERC per afrontar la problemàtica de l'habitatge, i ha defensat, entre altres mesures, regular de forma real els lloguers, augmentar el parc públic d'habitatge o expropiar pisos dels fons d'inversions.

En un acte del partit organitzat a Manresa (Barcelona), Estrada també ha retret als republicans "malgastar aigua per ampliar escorxadors per a empreses israelís quan el que hauran de fer és trencar les relacions fins que es posi fi al genocidi a Palestina", segons ha informat la CUP en un comunicat.

La número 6 de la CUP per Barcelona, Mar Ampurdanès, que ha intervingut a l'acte, ha demanat el vot al seu partit perquè, diu, "és l'únic que no estarà utilitzat per a interessos partidistes que no dependrà de les jugades mestres de Madrid".

SERVEIS PÚBLICS "DETERIORATS"

Centrant-se a favor dels drets socials, la número 3 per Barcelona, Pilar Castillejos, ha assenyalat a ERC per fer "seguidisme" de les polítiques del PSC, i ha reivindicat una CUP forta per "batallar tots aquests drets que els socialistes han deteriorat amb el vistiplau d'Esquerra".

"Només amb uns serveis públics i forts farem que arribin a tots", ha afegit Castillejos, qui ha posat com a prioritat l'atenció primària, les residències públiques i una gestió pública de l'aigua.