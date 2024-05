12M.- Carrizosa (Cs) afirma que Feijóo només veu Catalunya com "un pas cap a la Moncloa"

Assegura que els catalans amb origens andalusos "van patir molt" durant el procés



BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions, Carlos Carrizosa, ha dit aquest dissabte que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, només veu Catalunya com "un pas cap a la Moncloa" i que, arribat el moment, estarà disposat a pactar amb els independentistes per arribar al Govern espanyol.

Ho ha dit a Barcelona des de la Fira d'Abril de Catalunya, on ha reivindicat les arrels andaluses de molts catalans que "han patit molt durant el procés, han estat traïts pel Partit Socialista i tampoc poden confiar en el PP".

ACOMPANYAT PEL PARTIT

Carrizosa ha estat acompanyat per dirigents del seu partit d'altres comunitats, als qui ha elogiat per mantenir el mateix discurs arreu d'Espanya, a diferència, diu, dels populars.

"No hi ha cap problema a Catalunya entre el que Cs vol en aquestes eleccions i els companys de la resta d'Espanya", ha subratllat Carrizosa.

El candidat de Cs ha defensat la presència del seu partit a la Fira d'Abril barcelonina, on "ningú és ciutadà de segona i no hi ha castes intocables".