12M.- Carrizosa (Cs) adverteix Fernández que "se li està posant cara de Vidal-Quadras"

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha advertit aquest diumenge al cap de llista del PP, Alejandro Fernández, que "se li està posant cara de Vidal-Quadras", l'endemà que l'antecessor de Fernández i fundador de Vox el recolzés en un míting.

En declaracions a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), l'ha avisat que pot perdre el càrrec com li va passar a Vidal-Quadras després del 'Pacte del Majestic' entre la CiU de Jordi Pujol i el PP de José María Aznar, informa Cs en un comunicat.

"Està tot muntat ja perquè, en el moment en què Feijóo tanqui els acords amb el nacionalisme, Alejandro Fernández passi a la història", ha dit.

Per a ell, "la prioritat de Feijóo és clara: arribar a la Moncloa. Per fer-ho, pactarà amb el nacionalisme i utilitzarà els vots dels catalans per pactar amb els separatistes".

EL VOT DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Carrizosa també ha demanat als veïns de Sant Cugat i del Vallès Occidental, sobretot als abstencionistes, que votin "amb el cor", perquè Cs mai els trairà.

"Municipis com Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Castellbisbal o Rubí van apostar per Cs, per aquest projecte, el 2017, i el 2021 se'n van anar a l'abstenció", ha dit.

Carrizosa ha contrastat el "constitucionalisme acomplexat" de PP i PSC amb la independència de criteri de Cs.

Sobre Sant Cugat, ha defensat un hospital de referència a la ciutat o els seus voltants perquè els veïns no hagin d'anar fins a Terrassa per ser atesos.