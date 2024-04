Carrizosa afirma que Cs és "l'únic vot lleial i conseqüent" contra l'independentisme

Cañas: "No venem els nostres votants, no els intercanviem per poder"



BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha definit el seu partit com "l'únic vot lleial i conseqüent" contra l'independentisme, davant del qual se situa com a alternativa en les eleccions del 12 de maig.

Per a ell, Cs "protegeix de debò els catalans i trairà ningú", com considera que sí han fet el PSC i el PP, ha dit aquest dijous en declaracions als periodistes amb l'eurodiputat Jordi Cañas (que dirigeix la campanya i tanca la llista) abans que comenci la campanya a mitjanit.

Carrizosa confia a obtenir representació, després de l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), de la qual ha destacat que obtenen un 3% dels vots a la província de Barcelona: "Compte amb les enquestes. A més, nosaltres les hem batut sempre".

"Nosaltres no volem ni un tripartit ni un 'Majestic", ha dit Carrizosa, que reitera que Cs és la garantia de detenir un govern socialista o independentista, en referència al seu cartell de campanya que mostra una encaixada de mans del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, fet amb IA, amb el lema 'Detenlos'.

Jordi Cañas ha recordat que fa 18 anys que Cs es va presentar en la seva primera campanya per a les eleccions europees de 2006, que ha qualificat com 18 anys d'orgull, i ha assegurat que es pot confiar en Cs: "No venem els nostres votants, no els intercanviem per poder, no renunciem als nostres principis".