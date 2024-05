12M.- Bustinduy afirma que és un deure moral impedir el "genocidi insuportable" de Gaza

Demana escoltar als estudiants de tot el món que estan "exigint la fi del genocidi"



MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha demanat fer tot el possible per impedir el "genocidi insuportable que està patint el poble palestí a Gaza", i ha subratllat que tota la societat i tots els actors, polítics i empresarials, tenen el deure moral d'impedir la situació actual.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en un acte electoral a Mollet del Vallès (Barcelona) juntament amb la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la portaveu dels Comuns en el Congrés, Aina Vidal, i els candidats 5 i 11 per Barcelona, David Cid i Jordi Manils.

"És el que seguiré fent jo personalment", ha afirmat el ministre, després d'haver enviat una carta a empreses espanyoles amb interessos a Israel perquè informin de les mesures que estan adoptant per garantir que no contribueixen amb les seves activitats al genocidi que considera que està havent-hi a Gaza.

El ministre també ha agraït als estudiants de tot el món que estan "exigint la fi del genocidi" amb protestes, i ha assegurat que cal escoltar-los.

MOBILITZACIÓ EL 12M

Ha apel·lat a repetir aquest diumenge a Catalunya la "mobilització extraordinària" de les eleccions generals del 23 de juliol, i ha assenyalat que l'actual Govern de coalició té la tasca d'avançar en drets socials.

"No és el moment d'apostar per més hotels, autopistes, macrocasinos i aeroports més grans", ha subratllat el ministre, que ha apostat per convertir Catalunya en un exemple de polítiques socials.

Bustinduy ha defensat la redistribució de la renda, a través d'una prestació universal per criança, així com per redistribuir la riquesa, amb una "reforma fiscal que gravi de debò a les grans fortunes".

També ha reclamat que es redistribueixi el temps, ja que assegura que reflecteix un ordre social, i ha reivindicat la proposta de la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, de reduir la jornada laboral sense baixar els salaris.

"El que està en joc és si aquest temps de crisis acumulades decidim afrontar-ho amb un model més injust, més desigual, més racista i més violent, o si apostem per més redistribució, més drets, més justícia social i més solidaritat", ha subratllat.