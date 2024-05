12M.- Asens acusa al PSOE de "mirar a un altre costat" amb casos de 'lawfare' i crida a no oblidar-ho

Retreu a PSOE, ERC i Junts que votin contra trencar relacions amb Israel



MANRESA (BARCELONA), 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les europees, Jaume Asens, ha acusat al PSOE de "mirar a un altre costat" amb casos de 'lawfare' contra altres espais polítics,i ha demanat no oblidar-ho, però s'ha solidaritzat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en anunciar que segueix en el càrrec després de reflexionar després de la denúncia contra la seva dona.

En un acte aquest dilluns a Manresa (Barcelona) amb la candidata dels comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, i el 4 per Barcelona, David Cid, Asens ha assegurat que el gest de Sánchez de retirar-se cinc dies per pensar era sincer, i ha demanat aprendre del feminisme: "Hem de cuidar-nos més, ser capaços d'agrair a l'altre".

Ha criticat que la dreta "diu que a la política es ve plorat de casa i que les mostres de feblesa són censurables", i ha reivindicat textualment la política amb empatia i amb un altre tipus de masculinitat que pugui mostrar dubtes i vulnerabilitat.

Asens creu que no és moment de passar comptes però sí de dir la veritat: "I la veritat és que aquests anys els nostres adversaris, líders independentistes han patit presó, una persecució judicial injusta i el PSOE no ha fet gens, ha estat còmplice".

IGLESIAS, MONTERO I OLTRA

També ha acusat als socialistes de "mirar a un altre costat" amb l'assetjament que assegura que van patir l'ex-vicepresident Pablo Iglesias i l'ex-ministra Irene Montero, i ha criticat que el PSOE demanés la dimissió de l'exlíder de Compromís Mónica Oltra, entre altres.

Asens també ha retret a ERC i PSOE que votin en contra en el Congrés de propostes per trencar relacions amb Israel i acabar amb l'acord estratègic de la UE amb aquest país, i a més ha criticat l'actitud de Junts, per votar amb PP i Vox i "es neguen a suspendre el comerç d'armes" amb Israel.

Ha subratllat que Catalunya necessita un Govern "en contra del genocidi" a Gaza, després de la qual cosa ha cridat a votar a favor dels Comuns a tots els que estiguin en contra del 'apartheid' que, al seu judici, s'està produint a Gaza.

També ha enviat les seves condolences a l'ex-president de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, per la mort de la seva mare, i ha lamentat que no s'hagi pogut acomiadar, "per una persecució injusta".