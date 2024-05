12M.- Aragonès retreu a Sánchez servir un circ "en safata" a la ultradreta per 4 vots

Nadal veu la proposta de Puigdemont "erràtica, volàtil, inconsistent, sense programa i sense lideratge"



GIRONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha acusat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de servir un circ "en safata" a la ultradreta, després de la seva compareixença per anunciar que segueix en el càrrec.

"Ha servit a la ultradreta allò que volia, que no és més que un circ, que ho busca sempre, i l'hi ha servit en safata", ha dit en un acte en el Palau Firal de Girona davant d'unes 450 persones, amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira (telemàticament); el conseller d'Investigació de la Generalitat, Joaquim Nadal; la diputada del Congrés Teresa Jordà; la 1 per Girona, Laia Cañigueral, i el diputat d'EH Bildu en el Congrés Jon Iñarritu.

Per Aragonès, el període de reflexió de cinc dies que s'ha pres Sánchez ha estat una "pantomima", i l'ha acusat d'utilitzar el sentiment de solidaritat i empatia de la gent per a un espectacle polític.

ENFORTIR L'"EGO PERSONAL"

Ha afegit que en política no tot val i ha assegurat que es genera inestabilitat i incertesa per alimentar una estratègia que només busca "enfortir un ego personal i un projecte únicament personal".

El candidat creu que Sánchez ha utilitzat la denúncia de Manos Limpias contra la seva esposa per "no haver de parlar de la corrupció del 'cas Koldo' ni de la falta de projecte de Salvador Illa per a Catalunya", i ha acusat al candidat del PSC de voler convertir la Generalitat en una sucursal de la Moncloa.

"DUES MANIOBRES DE DISTRACCIÓ"

Joaquim Nadal ha alertat que en aquestes eleccions ERC fa front a "dues maniobres de distracció: una que ve del sud i una altra que ve del nord", en una referència al candidat de Junts+, Carles Puigdemont, i els socialistes Illa i Sánchez.

S'ha referit a Puigdemont com una maniobra de distracció que ve del nord "erràtica, volàtil, inconsistent, sense programa i sense lideratge", mentre que ha criticat que el candidat del sud --Illa-- digui que Catalunya li deu molt al Govern de Sánchez, segons Nadal.

MARTA ROVIRA

Rovira ha intervingut en un vídeo gravat, en el qual ha defensat el treball dels republicans per derogar el delicte de sedició del Codi Penal, i per fer possible els indults i la Llei d'Amnistia, i ha instat a no defallir per seguir defensant el català i per acordar un referèndum.

Jordà ha assegurat que Catalunya no es pot governar amb "models conformistes, receptes caducades ni sent còmodes per a Madrid" perquè així no es canvien les coses, i ha dit que la millor aposta per a les eleccions és el projecte republicà, valent i ambiciós d'ERC, segons ella.

Cañigueral ha avisat que els avanços assolits en els últims tres anys "pengen d'un fil", i que només si ERC revalida la Generalitat es podrà avançar, i ha promès que faran realitat el nou Hospital Josep Trueta.