12M.- Aragonès demana concentrar el vot en ERC davant de la "coalició del no" de PSC i Junts

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha demanat aquest dijous concentrar el vot en els republicans en les eleccions d'aquest diumenge davant de la "coalició del no" de PSC i Junts, que creu que impediran les polítiques transformadores.

Ho ha dit en un míting, en el qual també ha participat qui va anar candidat a lehendakari d'EH Bildu Pello Otxandiano en les eleccions basques; el líder d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general, Marta Rovira, i el diputat d'ERC Rubén Wagensberg (tots dos de manera telemàtica des de Ginebra); i les 1 per Lleida, Tarragona i Girona, Marta Vilalta, Raquel Sans i Laia Cañigueral.

"Hem de concentrar el vot en ERC perquè cada vot que no va a ERC és un vot que pot facilitar que guanyi el PSC més espanyolista de la seva història", ha alertat.

A més, ha criticat que "el PSC ha convertit la C de les seves sigles en la C de Ciutadans" per abandonar la política lingüística catalana --ha dit-- i ha insistit que si ell torna a ser president defensarà el català.

A QUI DUBTA ENTRE ERC I JUNTS

Als votants que dubten entre Junts i ERC, els ha demanat votar als republicans per evitar les retallades: "Tornaran les retallades. I nosaltres, que per fi hem acabat amb les retallades, estem aquí per impedir-ho".

"Cada vot per a ERC és un vot per impedir un pacte tàcit o explícit entre els quals han manat sempre i aquells que volen omplir el nostre país d'asfalt i de casinos", ha assegurat.

Per això ha demanat als independentistes que vagin a votar aquest 12 de maig i que votin a ERC "perquè es pot votar alhora polítiques a favor de la independència i de la justícia social".

JUNQUERAS DEMANA ALIANCES

Per la seva banda, Junqueras ha reclamat "construir moltes complicitats i moltes aliances" perquè afirma que ERC vol ser un lloc de trobada per a persones que venen de llocs diferents.

Rovira també ha defensat la necessitat de refer confiances i ha assegurat: "No ens van fer falta cinc dies de reflexió per plantar cara a la repressió. No ens van fer falta cinc dies de reflexió per plantar cara a l'extrema dreta. Ni cinc minuts".

Wabensberg ha reivindicat el dret de protesta, que para ell obre la porta a tots els drets alhora: "Som els que més els molestem".

Vilalta, Sans i Cañigueral han demanat la implicació de la gent per votar a ERC, un vot que Vilalta assegura que ho aglutina tot i amb el qual avisen que la gent es juga el futur dels seus fills, "tornar 10 anys enrere amb la sociovergencia, amb els dels casinos i amb els del ciment", ha dit Sans.