12M.- Aragonès critica que Junts demani unitat però que volgués pactar una moció de censura amb el PSC

Junqueras demana vots per tombar les enquestes: "Us els vull demanar jo, que estic inhabilitat"



TARRAGONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha criticat que Junts demani la unitat de l'independentisme quan "per la porta de darrere volia pactar amb el PSC una moció de censura" contra el seu Govern.

Ho ha dit en un acte de campanya a Tortosa (Tarragona) junt amb el president del partit, Oriol Junqueras; la cap de llista per Tarragona, Raquel Sans, i la diputada en el Congrés, Teresa Jordà.

LA "PINÇA" PSC-JUNTS

El candidat republicà ha ironitzat que Junts demani la unitat després de sortir del Govern al 2022, quan Catalunya estava afrontant les conseqüències de la pandèmia, i després de votar en contra dels pressupostos.

Ha avisat que PSC i Junts poden fer "pinça" després de les eleccions, i ha assegurat que l'única fórmula per tenir una Generalitat republicana i independentista és que ERC guanyi els comicis d'aquest diumenge.

CLAM PELS VOTS

Junqueras ha instat a tombar les enquestes i guanyar les eleccions: "Vull clamar per aquests vots, us els vull demanar jo, que estic inhabilitat i que no aspiro a cap càrrec perquè no puc tenir-lo perquè no em deixen. Deixeu-m'ho demanar-ho a mi! No demano res per mi!".

També ha dit que ERC el camí per construir una hipotètica republica catalana passa per "teixir complicitats i construir aliances", i ha assegurat que els republicans mai es rendeixen i que sempre estan al servei dels ciutadans.

Ha destacat que Esquerra té 93 anys d'història i cap cas de corrupció: "De debò no ens mereixem el suport de la nostra gent?", ha preguntat.

REBAIXA DE SUCCESSIONS

Sans ha criticat que Junts proposi rebaixar l'impost de successions perquè suposaria que la Generalitat deixi d'ingressar uns 1.000 milions d'euros: "Hi ha alguns que decideixen estar al costat del 1% més ric, nosaltres decidim estar al costat dels treballadors".

La candidata ha posat l'accent en la necessitat de protegir i promoure la llengua catalana, i ha criticat que el candidat del PSC, Salvador Illa, defensi el model del trilingüisme que també promou Cs.

Finalment, ha reclamat un finançament singular per a Catalunya: "Les finances de la Generalitat han arribat al seu límit, i el finançament singular no és un capritx ni un privilegi", ha dit.