12M.- Aragonès augura que Illa tornarà a ser cap de l'oposició "com Inés Arrimadas"

Promet aconseguir la propera legislatura el referèndum i el finançament singular



BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat aquest divendres que el candidat del PSC, Salvador Illa, menysprea el català per dir Lérida en lloc de Lleida, i ha augurat que tornarà a ser líder de l'oposició després de les eleccions "com Inés Arrimadas" (Cs).

Ho ha dit en un acte a Lleida junt amb el president de la formació, Oriol Junqueras, i la número 1 per Lleida, Marta Vilalta, on ha comparat al socialista amb l'exlíder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas.

Aragonès ha criticat que Illa hagi abraçat el model de trilingüisme a les aules que proposen els taronges: "Proposa el mateix que Arrimadas, parla com Arrimadas i serà cap de l'oposició com Arrimadas".

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL

També s'ha compromès al fet que, en la propera legislatura, aconseguirà textualment un referèndum reconegut internacionalment sobre la independència de Catalunya; un finançament singular que acabi amb el dèficit fiscal, i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana.

Ha contraposat aquestes mesures al projecte del candidat Illa i al de Junts+, Carles Puigdemont: "Per a Salvador Illa, el seu projecte és Madrid i Moncloa. Per a Junts, el seu projecte és només Carles Puigdemont", ha assegurat.

També ha assegurat estar orgullós que el seu Govern hagi acabat amb les retallades: "Si votes als de les retallades, tornarà a passar", ha afegit, en al·lusió a Junts.

MARTA VILALTA

Vilalta, que ha lluït una samarreta en la qual es podia llegir 'És diu Lleida', ha defensat que "estar al costat de la gent també és defensar la llengua catalana".

Ha ironitzat amb que la llengua no pot estar en mans d'Illa perquè no sap "ni com es diu la ciutat, ni en mans de Junts perquè no han fet res per defensar-la en els últims 10 anys, segons ella.

MARTA ROVIRA

En una intervenció telemàtica, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, també ha assegurat que treballaran pels drets dels agricultors i ramaders.

"No poden guanyar Junts ni PSC, que aquí diuen una cosa i a Europa, on han de lluitar per tots, fan una altra. No val enganyar a la gent, enganyar als agricultors", ha expressat.

PROTESTA DE FUNCIONARIS DE PRESONS

Un grup de funcionaris de presons s'han manifestat prop de l'acte, fent sonar botzines i xiulets, i han cridat 'Tots som Núria', per l'assassinat de la responsable de cuina de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, a mans d'un pres que posteriorment es va treure la vida.

Junqueras, visiblement molest per la protesta, ha dit que ningú li impedeix parlar: "Si no m'han fet callar els jutges del Suprem, tampoc deixaré que em faci callar ningú. Respecto que tothom protesti i faci sentir la seva veu, però no deixaré de dir el que vulgui".