12M.- Álvarez de Toledo (PP) assegura que "votar a Illa és votar a Puigdemont"

TARRAGONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congrés Cayetana Álvarez de Toledo ha assegurat aquest dijous que votar al candidat socialista a les eleccions catalanes, Salvador Illa, és votar a l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

"Illa es presenta com a constitucionalista, però és l'impostor més gran de la política espanyola i avui s'ha tret la careta", ha declarat davant dels mitjans a Reus (Tarragona), acompanyada pel cap de llista per la demarcació, Pere Lluís Huguet.

Ha contestat així a les preguntes sobre les declaracions d'aquest mateix dijous d'Illa, que no descarta governar amb Junts si no prioritza la independència: "A qualsevol preu serà molt difícil, però esperem i a veure per quin camí opten i per què", ha dit el socialista.

La dirigent popular ha replicat: "Per fi ha dit que el que ell faria és pactar amb Junts, és a dir, la presumpta convivència pactant amb la reincidència".

Així mateix, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, d'haver-se "erigit en el cap del 'lobby' del Lawfare" i de parlar d'una regeneració de la democràcia que és, textualment, pur Orwell.

Pere Lluís Huguet ha remarcat que Tarragona ha estat "abandonada per la Generalitat des de fa moltíssims anys" en matèria d'infraestructures i ha lamentat que encara no hagin començat les obres d'un Palau de Justícia.