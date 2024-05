12M.- Albiach (Comuns) proposa impulsar un "mínim vital d'aigua" per combatre la sequera

Celebra la decisió d'Urtasun de suspendre el Premi Nacional de Tauromàquia



MATARÓ (BARCELONA), 3 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha proposat impulsar un "mínim vital d'aigua" per lluitar contra la sequera que assegura que pateixen 125.000 llars a Catalunya.

Així s'ha pronunciat en un acte aquest divendres a Mataró (Barcelona), juntament amb el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, i els candidats 3, 4 i 17 per Barcelona Andrés García Berrio, Susanna Segovia i Sergi Morales.

La candidata ha defensat que l'aigua és un ben comú i un dret humà: "No deixarem que quatre privilegiats s'estiguin folrant sobre la base de la pobresa", i ha reivindicat la gestió pública de l'aigua.

Els Comuns proposen establir per llei un mínim vital d'aigua de 100 litres per persona i dia que asseguri l'accés a l'aigua a la població en situació de pobresa hídrica.

ESCOLA PÚBLICA

Albiach ha assegurat que els Comuns són els "únics" que defensen l'escola pública i ha desgranat les seves propostes en aquest àmbit, amb mesures com acabar amb els privilegis que, al seu judici, té l'escola concertada i aconseguir un 80% d'escoles públiques.

També ha apostat per recuperar la sisena hora en l'educació pública, que ha recordat que va ser suprimida per l'exconsellera Irene Rigau, una "senyora de Convergència", i ha retret a ERC no haver revertit aquesta mesura en els sis anys que porta al capdavant de la Conselleria d'Educació.

A més, ha celebrat la decisió del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de suspendre el Premi Nacional de Tauromàquia, i ha assegurat que per ser una democràcia avançada s'han de defensar "els drets dels animals".