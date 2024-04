Albiach (Comuns) demana a Sánchez resistir: "És moment de plantar cara a la dreta"

López rebutja el Hard Rock: "Ni som crupiers ni ens juguem els nostres diners a la ruleta"



REUS (TARRAGONA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha instat a resistir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: "És el moment de resistir, és el moment d'aguantar, és el moment de plantar cara a la dreta i l'extrema dreta, a les seves mentides i el seu fang".

Ha assegurat que el Govern central és legítim i ha reclamat "posar límit a aquesta dreta que ha embogit", durant l'obertura de campanya a Reus (Tarragona), amb la número 1 per Tarragona, Yolanda López; l'1 per Girona, Eloi Badia; la 1 per Lleida, Elena Ferre, i el 2 per Tarragona, Mario Téllez.

"Cal fer neteja en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). No hi ha pacte possible amb la dreta", i ha demanat a l'esquerra que passi a l'ofensiva i no demani perdó per defensar les seves idees, després que Sánchez hagi decidit retirar-se uns dies a reflexionar sobre el seu futur després de la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Albiach també ha defensat que Junts es quedi fora del proper Govern, s'ha compromès a no pactar-hi després de les eleccions, i ha criticat que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol hagi anunciat que votarà a Junts: "Si algú tenia algun dubte, Pujol ho ha aclarit: Junts és la refundació de Convergència".

La també diputada del Parlament Yolanda López ha interpel·lat al president i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès: "No volem un macrocasino. A Tarragona, ni som crupiers ni ens juguem els nostres diners a la ruleta", ha dit en al·lusió al projecte de Hard Rock.