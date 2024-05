12M.- Albiach apel·la als indecisos d'esquerres a votar a Comuns: "Votar a Illa és arriscar-se"

Afirma que votar PSC "pot acabar amb la coalició de l'asfalt", amb un possible pacte amb Junts



MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha apel·lat als indecisos d'esquerres a votar als Comuns el diumenge, i ha avisat que votar al candidat del PSC, Salvador Illa, "és arriscar-se", ja que ha assegurat que no ha tancat la porta a pactar amb Junts.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en un acte electoral a Mollet del Vallès (Barcelona) juntament amb el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy; la portaveu dels Comuns en el Congrés, Aina Vidal, i els candidats 5 i 11 per Barcelona, David Cid i Jordi Manils.

La candidata ha avisat que votar al PSC "pot acabar amb la coalició de l'asfalt", en referència a un possible acord amb Junts, i ha defensat que els Comuns són garantia que es pararan macroprojectes com el Hard Rock, la B-40 i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Albiach ha assegurat que hi ha 800.000 indecisos a Catalunya, segons les seves dades, i ha afegit que els entén perquè "hi ha candidats que no estan aclarint per què serviran els seus vots o amb qui pactaran".

VOTAR AMB TRANQUIL·LITAT

"Vull enviar un missatge a la gent que té dubtes: si voleu anar a votar amb tranquil·litat, votar als Comuns és una opció segura", ha subratllat Albiach, que ha insistit que vol formar un Govern progressista que faci polítiques d'esquerres.

La candidata ha sostingut que cap candidat transformarà Catalunya si governa en solitari, i ha acusat a Illa de no voler regular els lloguers i al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, de no parar projectes com el Hard Rock i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Albiach ha criticat que els republicans no han estat capaços de "posar límits a Illa", i ha afegit que l'única cosa pel que serà recordat el Govern serà per la ruptura entre ERC i Junts.