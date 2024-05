12M.- Albiach acusa al PSC de voler "substituir a Convergència" i garanteix que no pactarà amb Junts

Colau afirma que Albiach "posarà com a condició la suspensió immediata de les relacions amb Israel"



BLANES (GIRONA), 9 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha acusat al PSC de voler "substituir a Convergència", i ha afirmat que la seva formació vol fer un Govern d'esquerres després del 12 de maig, després del que ha garantit que els Comuns no pactaran amb Junts.

"No volem substituir a Convergència, com sembla que alguns estan intentant, ni volem pactar amb la nova Convergència", ha sostingut en un acte aquest dijous a Blanes (Girona), juntament amb la ministra d'Infància i Joventut, Sira Rego; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau; la diputada en el Congrés Júlia Boada, i el cap de llista per Girona, Eloi Badia.

Albiach ha subratllat que els Comuns no entraran "en fórmules estranyes" després de les eleccions del 12 de maig, sinó que apostaran per un Govern progressista que faci polítiques d'esquerres.

Ha explicat que hi ha un 40% d'indecisos i ha apel·lat a les persones que estan dubtant què votar: "Si voleu votar amb tranquil·litat, els Comuns és una opció segura", després del que ha afegit que prioritzaran les polítiques d'accés a l'habitatge, la justícia social, els serveis públics i la transició ecològica.

"NO ENS POSEM DE PERFIL"

"Nosaltres no juguem a dissimular, a despistar, no ens posem de perfil, mirem als ulls", ha afirmat Albiach, que ha lamentat que no totes les formacions polítiques estiguin aclarint amb qui volen pactar després dels comicis.

La candidata també ha subratllat que "el que està passant en Palestina és un genocidi", i ha demanat que el Govern central passada de les paraules als fets, que talli relacions amb Israel i que reconegui a l'Estat palestí.

ADA COLAU

Per la seva banda, Colau ha afirmat que Albiach "arribarà al Govern progressista i posarà com a condició la suspensió immediata de les relacions amb Israel", i ha preguntat al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, com pot justificar no haver suspès relacions ja.

"És una vergonya, és una immoralitat que no representa els valors de Catalunya", ha criticat Colau, que ha reivindicat la solidaritat de Catalunya al llarg de la història, i ha apostat per un nou Govern progressista que prengui aquesta decisió.

L'exalcaldessa de Barcelona ha assegurat que a la seva formació no li fa por "les amenaces que han arribat de l'Ambaixada d'Israel" contra la carta del ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, en la qual demanava a les empreses espanyoles a Israel mesurades per no contribuir al genocidi que assegura que s'està produint a Gaza.

Colau també ha reclamat al Govern central "passar als actes" i trencar relacions amb Israel, imposar sancions i l'embargament d'armes, i ha destacat que Barcelona va ser la primera institució a prendre aquesta decisió.