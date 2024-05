Abascal s'encara a uns manifestants en un acte de Vox a Reus (Tarragona)

REUS (TARRAGONA), 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, s'ha encarat aquest dijous a uns manifestants que protestaven contra un acte que el partit ha organitzat a Reus (Tarragona).

Abascal estava parlant quan unes 5 persones l'han interromput cridant consignes contra ell: "Allà hi ha uns quants que tenen un problema amb el sabó, entre altres coses, i que es dediquen a molestar", ha dit el líder de Vox.

"Jo deixo de parlar en aquest moment i avanço cap a allà amb tots vosaltres i els fem fora a tots, com no els expulsin immediatament", ha proclamat abans de baixar del faristol.

Els Mossos d'Esquadra han impedit el contacte entre ambdues parts i Abascal, en tornar a l'escenari, ha demanat que "identifiquin a tots els que tracten d'interrompre" per denunciar-los per presumpte delicte electoral.

"No soc com molts altres que aguanten aquestes coses normalment. Crec que aquestes coses cal enfrontar-les i cal canviar-les, i el dia que arribem nosaltres hi haurà una piconadora contra aquells que intentin impedir les llibertats", ha assegurat abans de seguir amb el seu discurs.