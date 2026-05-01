Publicat 01/05/2026 20:41

1.200 persones participen en la manifestació de la Taula Sindical per l'1 de maig a Barcelona

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

Unes 1.200 persones han participat aquest divendres a la tarda en la manifestació unitària convocada per la Taula Sindical de Catalunya a Barcelona per l'1 de maig, segons han informat a Europa Press fonts municipals.

Sota el lema 'Ni salaris pel terra, ni habitatges pels núvols', la manifestació unitària convocada per la Taula Sindical ha començat a les 17.30 hores de la plaça del Canonge Rodó, a la sortida de l'estació de Renfe del Clot, i ha finalitzat al centre de Barcelona.

Entre els participants estava Ustec·Stes, majoritari en el sector educatiu, i la seva portaveu, Iolanda Segura, ha respost a les crítiques de CC.OO i UGT, que acusa al sindicat d'adoptar postures maximalistes, instant-los a desmarcar-se de l'acord amb el Govern perquè "no reverteix la precarització".

