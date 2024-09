1.200 persones en la marxa de l'Esquerra Independentista segons la Urbana i 6.000 segons la CUP

Avisen a Illa: "Ens estem rearmant, tornarem més forts"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana ha xifrat en 1.200 els manifestants que han marxat aquest dimecres a la tarda pel centre de Barcelona convocats per Esquerra Independentista, mentre que la CUP ha dit hi han anat 6.000 persones.

En el seu discurs en acabar la manifestació, a la plaça Comercial del Born, els portaveus d'Arran i del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Ricard Munné i Júlia Portet, han avisat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no permetran projectes com el Hard Rock o l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona - El Prat: "Ens estem rearmant, tornarem més forts".

"Senyor Illa, benvingut a l'infern", ha dit Munné, que ha assenyalat també que l'independentisme ha tingut líders que, al seu parer, no han estat prou preparats i que no han confiat en l'organització de la societat catalana.

LLIBERTAT "PER A TOTHOM"

Per la seva banda, la diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, que també ha intervingut a l'acte, ha reivindicat el catalanisme com a part de la classe obrera i ha dit: "No venim del 'procés', venim de dècades i dècades de lluita".

Vega també s'ha referit als discursos d'odi i ha apuntat: "No serveix de res omplir-nos la boca de llibertat si aquesta llibertat no és per a tothom".

COMUNITAT PALESTINA

En l'acte també ha participat la portaveu de la Comunitat Palestina de Catalunya, Salam Almaslamani, que ha demanat al Govern "posicionar-se contra el genocidi" d'Israel, tancar l'oficina d'acció exterior de la Generalitat en Tel Aviv i trencar relacions econòmiques.

"És la mesura mínima que hauríem de fer per actuar contra el genocidi", ha assegurat Almaslamani, que ha defensat que Palestina està exercint una lliçó de vida, de resistència i de diversitat.

L'Esquerra Independentista --formada per la CUP, l'organització juvenil Arran, Alerta Solidària, el sindicat COS, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)-- s'ha manifestat sota el lema 'Fer-ho possible'.