1.200 persones es concentren a Barcelona contra "l'atac terrestre a Gaza", segons la Urbana

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest diumenge a la tarda a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat i l'Ajuntament sota el lema 'Davant l'atac terrestre a Gaza'.

Els participants de la concentració propalestina organitzada per la Comunitat Palestina a Catalunya i Prou Complicitat amb Israel han entonat càntics com 'No és una guerra, és un genocidi' o 'Gaza, no estàs sola' mentre portaven banderes palestines, a més de guardar un minut de silenci.

A l'acte hi han assistit representants dels comuns com l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau; la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, i el diputat de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello.