Turull (Junts) entén el malestar però no veu un destinatari "clar" de la vaga general

Iñaki Berasaluce - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació respecta el dret a la vaga i ha afirmat que entenen el malestar de la ciutadania, tot i que la convocatòria d'aquest dimecres no té un destinatari "clar".
En declaracions distribuïdes pel partit, ha advertit que alguns poden utilitzar la vaga general electoralment, pel moment en què es fa i com es fa, i que això pot acabar jugant "en detriment" dels qui protesten.
Ha criticat l'empobriment de les classes mitjanes i treballadores per l'encariment del cost de la vida i les dificultats per accedir a l'habitatge, i ho atribueix a "unes polítiques que han estat absolutament erràtiques".