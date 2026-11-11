Ros (UGT) diu que s'ha llançat un missatge molt clar "buidant empreses i omplint carrers"

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que la vaga general d'aquest dimecres llança un missatge molt clar a les administracions "buidant empreses i omplint carrers" i qualificat d'èxit massiu la parada perquè ha unit als sindicats majoritaris amb el Sindicat de Llogateres i altres organitzacions.
"El contingut i el discurs l'hem guanyat", ha dit en una compareixença davant els mitjans, i ha assegurat que la gent té molt clar que vol arribar a final de mes amb dignitat, que pugin els salaris i que baixin els preus dels lloguers, es pugui comprar un habitatge i que els preus es puguin regular.
"Aquest és el missatge molt clar i pacífic i democràtic, buidant les empreses i omplint els carrers", ha afegit, després d'assegurar que el seguiment de la vaga ha estat massiu, una mitjana d'un 84%, i ha afirmat que vaga no és un punt final, és un punt d'inflexió.