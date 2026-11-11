Pimec xifra en un 8% el seguiment de la vaga general en el seu balanç final

Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec assegura que la vaga general d'aquest dimecres ha tingut "un baix seguiment", del 8% entre els treballadors de les empreses catalanes segons el seu balanç final, però ha generat una afectació sobre l'activitat econòmica molt superior, informa en un comunicat.
Segons les dades de tancament de l'Observatori de la Pime de Catalunya, recollides a les 17.02 amb respostes de 1.186 empreses, el 27,6% d'empreses que han iniciat la jornada ha tingut l'activitat reduïda o parada, no només pel seguiment de la convocatòria, sinó també per les dificultats de mobilitat i altres incidències.
El 53,6% de les empreses amb l'activitat afectada no ha tingut cap treballador en vaga, "una dada que posa de manifest que les conseqüències de la convocatòria han anat molt més allà de les persones que han decidit secundar-la".
INCIDÈNCIES
Entre les incidències comunicades destaquen les dificultats de mobilitat de la plantilla, els piquets o problemes d'accés i les afectacions en el transport de mercaderies i amb proveïdors o clients.
Quant a l'evolució de la jornada, el seguiment de la vaga se situa en el 8% en el balanç final, enfront del 8,9% de la primera valoració del matí i del 8,3% de migdia.
L'afectació sobre l'activitat empresarial s'ha mantingut entorn del 28% durant tot el dia, essent les dificultats de mobilitat un dels principals factors d'afectació.
Segons les dades recollides, el 5,7% dels qui havien de treballar no han pogut arribar al seu centre de treball per incidències de mobilitat, mentre que el 25% de les empreses han registrat almenys una persona en aquesta situació.
Així mateix, el 12,6% de les empreses han informat de la presència de piquets en els centres de treball o en els accessos.
SECTORS
El comerç ha registrat el major seguiment de la vaga, amb un 15,5%, seguit de la construcció (10,2%), altres serveis (8,9%), el sector primari (8,2%), l'hostaleria i restauració (6,6%) i la indústria (6,4%).
El transport i la logística ha tingut "el menor seguiment", de l'1,5%, mentre que el propi transport i logística ha estat el sector més afectat en termes d'activitat empresarial, amb el 50% de les empreses amb l'activitat reduïda o parada, malgrat registrar el menor seguiment de la vaga.
Li segueixen la construcció (37,6%), el comerç (29,8%), altres serveis (29,1%) i la indústria (20,8%), mentre que l'hostaleria i restauració registra una afectació del 15,2%.
PER ZONES
Barcelona ha estat la província amb un major seguiment de la vaga, del 9,1%, seguida de Tarragona (6,8%), Girona (6,4%) i Lleida (5,4%).
Quant a l'afectació sobre l'activitat empresarial, Tarragona ha registrat el major percentatge d'empreses afectades (29,2%), seguida de Barcelona (28,7%), Lleida (25,7%) i Girona (19,8%).
PERJUDICIS
Pimec considera que "una vaga amb un baix seguiment ha acabat generant una afectació molt superior sobre l'activitat econòmica, perjudicant empreses i persones treballadores que no han decidit secundar-la".
L'entitat defensa el legítim dret de vaga però lamenta "que les dificultats de mobilitat i les incidències registrades durant la jornada han limitat" l'exercici del dret al treball de moltes persones que volien desenvolupar la seva activitat amb normalitat.