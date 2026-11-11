Pimec xifra en 8,3% el seguiment a Catalunya i un 27,5% d'empreses afectades

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha explicat aquest dimecres que el seguiment de la vaga general a les pimes catalanes és del 8,3% i que el 27,5% de les empreses tenen una activitat reduïda o parada, segons dades recollides fins a les 11.45.
"Más de la meitat de les empreses que estan patint afectacions per la vaga general" no tenen cap treballador que la secundi, ha declarat als mitjans, i ha afegit que aquesta afectació també es deu a les dificultats dels treballadors per poder accedir al seu lloc de treball.
El comerç és el sector que registra un seguiment més elevat, amb un 19,8%, seguit de la construcció (10,9%), altres serveis (8,7%), hostaleria i restauració (7%) i indústria (6,4%).