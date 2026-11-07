Més de 500 persones convocades per OJS es manifesten a Barcelona contra "el rendisme"

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Més de 500 persones convocades per l'Organització Juvenil Socialista (OJS) es manifesten aquest dissabte a última hora de la tarda a Barcelona contra "el rendisme, el capital i els seus governs" sota el lema 'La joventut treballadora a la lluita'.
La mobilització ha començat sobre les 20.15 a la Ronda Sant Antoni i s'ha endinsat al Raval pel carrer Sant Antoni Abat, i s'està duent a terme pocs dies abans de la vaga general per l'habitatge del proper 11 de novembre.
Els manifestants han onejat banderes vermelles i han portat a la cua de la manifestació una pancarta amb el missatge 'Lluitem pel socialisme'.