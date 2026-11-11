Les columnes de manifestants a Barcelona per la vaga conflueixen al centre de la ciutat

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Les columnes de manifestants a la ciutat de Barcelona durant el matí per la vaga general han confluït a migdia al centre de la ciutat, amb una concentració davant la Borsa, al passeig de Gràcia.
Aquesta confluència de columnes ha obligat a tallar i desviar el trànsit a la plaça Universitat i la zona de la Gran Via, els accessos a la plaça Catalunya i voltants, i l'entorn de la plaça Espanya, principalment.
Les columnes ha sortit sobretot del barri del Raval davant la seu d'UGT de Catalunya, de l'avinguda Diagonal prop de la sortida de Barcelona, de la plaça Espanya i de la plaça de les Glòries.