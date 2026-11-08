Illa veu una "baixesa moral" que Feijóo demani desconvocar la vaga general per l'accident d'Urda

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per demanar aquesta setmana als sindicats desconvocar la vaga general de el 11N per l'accident ferroviari d'Urda: "Em sembla una baixesa moral utilitzar a les 69 víctimes d'Urda per demanar que no es convoqui", ha dit.
En una entrevista concedida a 'Eldiario.es' recollida per Europa Press aquest diumenge ha defensat que aquest és un dret que es pot compartir "més o menys, però que les organitzacions exerceixen legítimament".
"Aquesta vaga és un senyal que hi ha un problema i una prioritat a la qual les institucions democràtiques deuen donar resposta. No ens demanen miracles ni que ho solucionem demà, però sí que treballem per resoldre-ho", ha assenyalat en referència a l'habitatge, i ha sostingut que l'aplicació de la llei d'habitatge a Catalunya està funcionant i cal donar-li més temps.
29N
Preguntat per les eleccions generals del 29N ha pronosticat que el PSOE guanyarà i formarà un Govern que, diu, representi a l'Espanya "plural i diversa".
Sobre l'efecte de l'accident d'Urda ha dit que ha estat una tragèdia i que la campanya es deu reprendre progressivament amb el màxim respecte, i ha defensat que les causes de l'accident es deuen avaluar amb serenitat i veure com es pot "minimitzar el factor humà en la presa de decisions".
"Són les eleccions en què decidim entre institucions democràtiques i autoritarisme, entre seguir avançant o una involució, entre ocupar-nos d'aquelles cusis que preocupen a la gent corrent o estar als interessos del que jo dic els grans diners", ha dit.
Així, Illa ha cridat a prendre l'exemple de les recents eleccions al Brasil i als Estats Units, i ha assegurat que a Catalunya "s'ha apostat sempre per la democràcia i s'ha frenat l'autoritarisme".
'CASO KOLDO'
També s'ha referit a la presumpta oferta del PP a l'ex-assessor ministerial Koldo García i ha remarcat que es deu arribar fins al fons de la qüestió i "conèixer tota la veritat"
"Comprar testimonis per desacreditar a una formació política o a un dirigent, com s'ha pretès fer, si es demostra que ha estat així, i sembla que les informacions apunten en aquesta direcció, suposa un atac directe a la democràcia i una alteració de les regles del joc. M'ho prenc molt seriosament. Em sembla una notícia molt preocupant", ha assegurat.