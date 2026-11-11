Illa sobre els disturbis a Barcelona: "A Catalunya, qui la fa la paga"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que "a Catalunya, qui la fa la paga", en al·lusió als disturbis d'aquest dimecres a la nit al centre de Barcelona, després i al marge de la manifestació prèvia per la vaga general.
"Ni la violència ni el vandalisme representen les persones que s'han manifestat pacíficament", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per això ha mostrat "tot el suport" als Mossos i a la resta de cossos de seguretat que afronten els disturbis.