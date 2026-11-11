El Govern xifra la vaga a Catalunya en un 22% en educació i un 7% en salut fins a les 12

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga general d'aquest dimecres a les 12.00 en un 21,9% entre el personal docent (més de 19.000 professors), un 6,9% en el sistema sanitari concertat i públic (Siscat) i un 12,6% en el conjunt de l'administració autonòmica.
En l'àmbit universitari, el seguiment entre els alumnes supera el 80%, mentre que en el personal docent i investigador (PDI) és de el 1,44% i en el personal tècnic i de gestió (PTGAS) aconsegueix el 8,44%, informa en un comunicat.
La vaga ha provocat una caiguda del 15% en el consum elèctric a Catalunya respecte a aquest dimarts i un descens del trànsit en els accessos a Barcelona, amb un 52% menys d'entrades (87.000 vehicles) i un 45% menys de sortides (65.000).
XARXA VIÀRIA, SEGURETAT I EMERGÈNCIES
La mobilitat a la xarxa viària registra més de 50 incidències i talls en vies principals com l'AP-7, l'A-2 i la C-58.
En l'àmbit de la seguretat i les emergències, el telèfon 112 ha atès 878 trucades; dues persones han resultat ferides per atropellaments en piquets a Tarragona i Reus (Tarragona), i 6 mossos d'Esquadra han patit lesions lleus en una intervenció a la B-23 a Molins de Rei (Barcelona).
TRANSPORT PÚBLIC
En el transport públic, els serveis mínims es compleixen de forma generalitzada a Metro, autobusos urbans i interurbans i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), mentre que a la xarxa de Rodalies el seguiment dels mínims és del 78% després de registrar-se cancel·lacions puntuals i incidències inicials en els accessos a l'estació de Sants.
L'Executiu ha manifestat que comparteix la preocupació ciutadana per l'accés a l'habitatge i a uns serveis públics de qualitat, motiu central de la convocatòria, i ha reiterat el seu compromís de fer compatible el dret de vaga amb la garantia dels serveis essencials i la mobilitat.