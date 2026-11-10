Els primers piquets es preparen davant la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Els primers piquets s'han començat a concentrar davant la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona) aquest dimarts a la nit, pel torn nocturn a la factoria, informen fonts sindicals.
El torn de nit coincidirà ja amb l'inici de dimecres, dia de la vaga general a Espanya.
Poc abans de les 21.00 ja han arribat fins a la porta sindicalistes d'UGT i de CC.OO. amb sengles banderes i han començat a col·locar-hi pancartes sobre la vaga i per reivindicar el dret d'habitatge.