Publicat 10/11/2026 21:55

Els primers piquets es preparen davant la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Els primers piquets s'han començat a concentrar davant la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona) aquest dimarts a la nit, pel torn nocturn a la factoria, informen fonts sindicals.

El torn de nit coincidirà ja amb l'inici de dimecres, dia de la vaga general a Espanya.

Poc abans de les 21.00 ja han arribat fins a la porta sindicalistes d'UGT i de CC.OO. amb sengles banderes i han començat a col·locar-hi pancartes sobre la vaga i per reivindicar el dret d'habitatge.

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