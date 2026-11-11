CGT Catalunya està pendent que les empreses "no promoguin l'esquirolatge" ni el teletreball

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'acció social de CGT Catalunya, Iru Moner, ha afirmat que aquest dimecres estaran molt pendents que les empreses "no promoguin l'esquirolatge intern o que traspassin la feina administrativa al teletreball quan no és una pràctica habitual".
En un comunicat, augura que la jornada "serà històrica" i que desbordarà els propis sindicats perquè la gent està molt enfadada.
Ha assegurat que els treballadors "ja no poden més amb l'increment del cost de la vida, la pèrdua de poder adquisitiu i uns salaris que no permeten fer front a drets" com l'habitatge.