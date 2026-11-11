Cecot xifra en el 7,5% el seguiment de la vaga entre les seves empreses fins a les 11.00

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha xifrat en un 7,5% el seguiment estimat de la vaga general entre les seves empreses associades en els torns de nit i de matí fins a les 11, informa en un comunicat després d'un sondeig.
Són empreses de diferents magnituds i situades sobretot a Terrassa i altres municipis del Vallès (Barcelona), però també a diferents punts de Catalunya.
La indústria i la fabricació tenen un gran pes en aquesta mostra i són el 45,6% d'empreses participants en el sondeig, "en coherència amb la forta vinculació de Cecot amb el teixit industrial i productiu".