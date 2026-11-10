CC.OO. i UGT de Catalunya comencen la vaga general: "Pararem el país"

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, han començat la vaga general de l'11 de novembre aquest dimarts a última hora i han cridat a participar: "Avui pararem el país perquè volem un país millor".
Així s'han expressat en declaracions als mitjans aquest dimarts a la nit des de Mercabarna: en les entrades han desplegat piquets informatius per bloquejar l'entrada del torn de nit i impediran l'activitat almenys fins a les 12 hores de dimecres.
També han assegurat que serà una jornada pacífica i democràtica en què reivindicaran solucionar els problemes dels treballadors davant la pujada de preus, i s'han desmarcat "absolutament" de possibles altercats.
CAMIL ROS: "LA GENT HA DIT PROU"
Ros ha destacat l'ambient que veu per a aquesta jornada: la considera la "vaga general amb la convocatòria més general" dels últims temps donat un cúmul de circumstàncies que afecten gairebé tota la població.
"La gent ha dit prou", segons Ros, que augura una gran mobilització però totalment democràtica i que no es deixarà dur per aquells que miren de desligitimar la vaga, concretament la dreta i l'extrema dreta, ha dit.
BELÉN LÓPEZ: "UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE"
López està "convençuda" que serà una jornada d'èxit per a la classe treballadora, que demostrarà qui aixeca el país cada dia amb la seva feina, el seu pensament, les seves mans i les seves cures, ha dit.
També ha afirmat que la vaga no serveix per generar problemes, sinó per "enviar un missatge d'esperança per al futur, per a la gent jove i, sobretot, per a la gent treballadora, que un altre món és possible".