Barcelona comença la seva manifestació principal de la vaga

Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La manifestació principal de la vaga general a Barcelona ha començat aquest dimecres sobre les 17.35 des de la cantonada del passeig de Gràcia amb el carrer Diputació.
Els qui sostenen la pancarta de capçalera són ciutadans amb problemes d'habitatge a Barcelona, sense líders sindicals ni polítics, amb la llegenda 'Viure! I no sobreviure. Contra el rendisme, la patronal i el seu govern'.
La capçalera està protagonitzada pel Sindicat de Llogateres i Coshac, mentre que els sindicats laborals i altres entitats són en blocs posteriors.
Els manifestants han començat a corejar consignes com 'Vaga, vaga, vaga general!', 'Rendista, desperta, se t'ha acabat la festa' i 'Visca la lluita de la classe obrera'.
Participen en la manifestació el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo; el president de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, i la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, entre altres.