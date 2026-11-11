11N.- Arcarazo (Sindicat de Llogateres) veu la classe treballadora cada vegada "més empobrida"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha cridat aquest dimecres a secundar la vaga per a una classe treballadora que "cada vegada viu més empobrida" pel cost de la vida i l'accés a l'habitatge.
"No és normal dedicar la meitat del sou a pagar l'habitatge i, amb el que ens queda, pagar rebuts cada vegada més alts i anar al supermercat, on els preus són cada vegada més estratosfèrics", ha dit en declaracions a 3Cat recollides per Europa Press.
Ha alertat sobre la pèrdua de poder adquisitiu de la població, perquè assegura que els sous donen per a menys, i ha criticat la bretxa econòmica entre treballadors i "uns pocs que cada vegada acumulen més pisos i més riquesa".