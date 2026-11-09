Arcarazo (Sindicat de Llogateres) augura que la vaga serà un "èxit rotund"

Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha augurat que la vaga general convocada per a aquest dimecres 11 de novembre serà un "èxit rotund" i ha apuntat que, per a això, les properes hores són fonamentals.
Ho ha dit en declaracions als mitjans abans de l'acte central de la campanya cap a la vaga del Sindicat de Llogateres, celebrat aquest dilluns a la sala de la Coloma de Barcelona, que ha comptat amb la participació dels actors Miki Esparbé, Enric Auquer, Iria del Río i Nora Navas i l'actuació musical d'Al·lèrgiques al pol·len.
Arcarazo ha destacat que a cada hora que passa els arriben noves notícies de plantilles de treballadors que se sumen a la vaga: "Ja es va notant aquest efecte bola de neu, no? on el Metro tancarà, la Seat tancarà, Amazon els treballadors estan organitzadíssims, el món de la cultura ha dit que tancarà".
Ha afegit que el boca a orella serà clau en les properes hores perquè realment el "país s'aturi", i ha defensat que en aquesta jornada de vaga hi ha molt a guanyar.
"Un dia de vaga és veritat que tu perds la retallada de sou, però pensem que el que tenim a guanyar és tant més, tenim a guanyar que ens pugin el sou i que ens deixin de robar la meitat del sou en habitatge, en alimentació i en sobreviure", ha reivindicat.
Ha afegit que la vaga compta amb el "sentit comú de l'àmplia majoria de la població", i ha dit que si no es genera un conflicte enorme governi qui governi no durà a terme les mesures que proposen, per la qual cosa considera aquesta vaga com absolutament necessària.