55.000 manifestants per la vaga Barcelona segons la Urbana, 400.000 segons l'organització

Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La manifestació unitària de la vaga general d'aquest dimecres a Barcelona ha desembocat a les 18.50 a la plaça Catalunya després de reunir 400.000 assistents segons els organitzadors i 55.000 segons la Guàrdia Urbana.
Hi han assistit el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo; el president de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, i la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, entre altres.
La marxa ha començat sobre les 17.35 en la confluència del passeig de Gràcia i el carrer Diputació, encara que els manifestants arribaven fins a la confluència passeig de Gràcia-avinguda Diagonal, i ha transcorregut pel passeig.
Entre les consignes dels manifestants s'ha sentit 'No pot ser, baixen els sous i pugen el lloguer', 'Si t'apugen el lloguer okupa el teu també', 'Un turista menys, una veina més' i 'Racisme immobiliari present als barris'.
La capçalera ha estat protagonitzada pel Sindicat de Llogateres i Coshac, mentre que els sindicats laborals i altres entitats han estat en blocs més enrere.