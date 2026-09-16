11 ports internacionals signen un acord de col·laboració a Busan (Corea del Sud)

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Onze ports internaciones, entre els quals el Port de Barcelona, han signat la Declaració de Busan, un acord de col·laboració per avançar cap a un model portuari més "innovador, eficient i sostenible", explica la infraestructura de la ciutat catalana en un comunicat aquest dimecres.
La declaració internacional estableix compromisos en àmbits com la interoperabilitat de dades i col·laboració digital, l'aplicació de la IA en les cadenes logístiques, la promoció de combustibles sostenibles i d'intercanvi de bones pràctiques.
El text s'ha subscrit a Busan (Corea del Sud), en el marc del 150è aniversari de la inauguració del port de la ciutat, durant una trobada entre els principals directius de diferents ports.
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha explicat durant la seva participació en la trobada que la declaració posa de manifest que "els grans reptes del sector marítim només es poden abordar des de la cooperació internacional".
"Els ports hem de treballar conjuntament per avançar en la digitalització, reforçar la resiliència de les cadenes logístiques i accelerar la descarbonització", ha defensat Carbonell.