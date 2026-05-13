La 10a Jornada Internacional de la Cambra de Terrassa (Barcelona) reunirà més de 200 empresaris

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
La 10a Jornada Internacional de la Cambra de Terrassa (Barcelona), que se celebrarà dijous a Sant Cugat del Vallès amb el lema 'Decidir on créixer al món', reunirà més de 200 representants empresarials i 16 experts per debatre des de diferents perspectives sobre els reptes de la internacionalització per a les companyies.
L'esdeveniment comptarà amb la participació de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès; el vicepresident de Healthcare Solutions a Grifols, Xavi Guix; i els presidents de Sant Cugat Empresarial i de la Cambra de Terrassa, Eduard Torres i Ramon Talamàs, informa la Cambra en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta sessió, que incidirà en la transformació econòmica i empresarial de Catalunya "en un moment de profunda redefinició del context internacional", coincideix amb el desè aniversari de la trobada i amb els 40 anys de l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE).
El responsable de l'àrea internacional de la Cambra, Daniel González, ha afirmat que aquesta jornada pretén oferir eines, context i criteri perquè les empreses puguin entendre millor aquest entorn i "prendre decisions més sòlides" en els seus processos d'internacionalització.
El programa de la jornada s'estructurarà en un debat principal i tres taules rodones, que oferiran una anàlisi estratègica àmplia, reflexió empresarial i continguts pràctics sobre internacionalització.