El 10,4% dels funcionaris de justícia a Catalunya fan vaga aquest divendres

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El 10,4% dels funcionaris de justícia a Catalunya han secundat aquest divendres la vaga indefinida convocada pels sindicats CCOO, UGT, Csif i Staj.

Segons les xifres de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, el seguiment ha estat més gran que dijous (7,5%) i dimarts (7,3%), quan els sindicats van acordar continuar amb la reivindicació en considerar que, malgrat la convocatòria electoral per al 23J, "no hi ha cap impediment legal" perquè el Govern central negociï amb els sindicats,

Els funcionaris de justícia van començar la vaga amb aturades parcials el 17 d'abril, van continuar amb tres dies de vaga per setmana i han fet vaga indefinida des de dilluns de la setmana passada.