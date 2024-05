10.000 manifestants a Barcelona segons UGT i CCOO, 5.000 segons la Urbana

Hi assisteixen els candidats d'ERC, PSC i Comuns i membres de la llista de Junts+

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 5.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat aquest dimecres al migdia en la manifestació conjunta de CCOO i UGT de Catalunya per l'1 de Maig, una xifra que puja a 10.000 participants segons tots dos sindicats.

La marxa ha començat a les 11.45 a la plaça Urquinaona i ha recorregut la Via Laietana fins a arribar a la seu de Foment del Treball al voltant de les 12.30.

Els secretaris generals de tots dos sindicats, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), han encapçalat la manifestació amb la pancarta 'Per la plena ocupació. Menys jornada, millors salaris'.

CANDIDATS AL 12M

La manifestació ha estat marcada per la campanya electoral catalana, de manera que hi han participat el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reeleció, Pere Aragonès, acompanyat del líder del partit, Oriol Junqueras, i els consellers Roger Torrent, Ester Capella i Tània Verge.

La delegació socialista ha estat encapçalada pel candidat del PSC, Salvador Illa, acompanyat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

La candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, hi ha participat acompanyada de la diputada al Congrés Aina Vidal i els candidats 2, 5, 6 i 7 de la seva candidatura, Lluís Mijoler, David Cid, Núria Lozano i Enric Bàrcena.

Per part de la candidatura de Junts+, hi ha assistit la número 6 per Barcelona, Ennatu Domingo, acompanyada del diputat al Congrés, Eduard Pujol, i la número 12 per Barcelona, Mercè Esteve.

REIVINDICACIONS

Entre sons de batucades i múltiples banderes tant dels sindicats convocants com d'altres entitats i reivindicacions, la manifestació ha baixat des de la Via Laietana en direcció mar, fins a arribar davant de Foment, on els organitzadors han muntat un escenari per als discursos finals.

Tots dos sindicats han exigit una "aposta decidida" per aconseguir la plena ocupació abans que acabi l'actual període de sessions al Congrés, entre altres reivindicacions com la reducció de la jornada laboral i la millora dels salaris.

Una de les demandes que s'ha considerat aquest any amb les peticions laborals ha estat la de la defensa de la causa palestina, que s'ha reflectit en banderes entre els manifestants i alguns cartells en contra dels atacs d'Israel a la població civil palestina.

Ros i Pacheco han fet els seus respectius discursos en arribar a la plaça de la catedral, i la manifestació s'ha dissolt a les 13.10, després que sonés l'himne de Catalunya, 'Els Segadors' i 'La Internacional'.