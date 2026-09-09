Publicat 09/09/2026 17:42

La 080 Barcelona Fashion Week se celebrarà del 20 al 23 d'octubre al Port Vell

Cartell de l'edició número 38 de la 080 Barcelona Fashion Week
GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -

La 38a edició de la 080 Barcelona Fashion Week se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a la Marina Vela-Port Vell de Barcelona amb la presència de 25 dissenyadors i marques com Custo Barcelona, Dominnico, Guillermina Baeza i SKFK.

La programació combinarà propostes de talent emergents i de firmes consolidades, i "reafirmarà el compromís de la plataforma amb la creativitat, la innovació i la projecció internacional del sector", segons ha informat aquest dimecres el Govern en un comunicat.

La 080 Barcelona Fashion Week està impulsada pel Govern a través del Departament d'Empresa i Treball mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

A més a més, se celebrarà la cinquena edició de 080 Reborn, iniciativa que impulsa la moda circular i sostenible mitjançant la reutilització i reciclatge de peces de segona mà.

Cada edició de 080 Reborn desenvolupa "un univers conceptual i narratiu propi" amb l'objectiu de demostrar que la moda circular pot anar més enllà de la sostenibilitat i esdevenir una eina d'expressió conceptual.

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