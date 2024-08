La 080 Barcelona Fashion reunirà a 24 dissenyadors i marques en la seva 34 edició

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La 34 edició de la desfilada 080 Barcelona Fashion reunirà a 24 dissenyadors i marques del 14 al 17 d'octubre al Recinte Modernista de Sant Pau, ha informat en un comunicat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dijous.

El cartell inclou les signatures All That She Loves, Alsedà, Alvar Merino, Carlota Barrera, Custo Barcelona, Dominnico, Escorpion, Fatima Miñana, GAU, Guillermina Baeza i Habey Club.

També les marques Inma Linares, Lebor Gabala, Lemachet, Lola Casademunt by Maite, Madridmanso, Nathalie Chandler, Outsiders Division, Paolo Leduc, Repartiment, Reveligion, Simorra, The Label Edition i Zoe Oms.