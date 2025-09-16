La 080 Barcelona Fashion i el Rec.0 convoquen el concurs per a dissenyadors i marques de moda emergents

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La desfilada 080 Barcelona Fashion, la plataforma de moda que organitza el Departament d'Empresa i Treball, i el festival Rec.0 han convocat la 13a edició del concurs obert per a dissenyadors i marques emergents per trobar la millor proposta de moda emergent a Catalunya.
El termini per presentar les candidatures està obert des d'aquest dimarts i fins al 17 d'octubre, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimarts.
Es tracta d'una iniciativa que vol promoure el talent creatiu emergent en l'àmbit de la moda i en què el projecte premiat podrà participar en una edició del Rec.0, considerat "un aparador per promocionar i donar a conèixer la seva marca al públic final", concretament a la 'pop-up store' de 080 Barcelona Fashion.
Per això, se seleccionarà la marca més innovadora quant al disseny i creativitat i es tindran en compte aspectes com la sostenibilitat, la circularitat, la producció local, la responsabilitat en l'entorn social, econòmic i territorial, la perspectiva de gènere, la diversitat de talles i el potencial de comercialització.
El jurat especialitzat encarregat de seleccionar la proposta guanyadora està format, entre d'altres, per la directora de la 080 Barcelona Fashion, Marta Coca; la cofundadora de Recstores, Marina Iglesias; la dissenyadora de la marca Sita Murt, Anna Porta; i el dissenyador emergent Eñaut Barruetabeña, entre d'altres.