La 080 Barcelona Fashion incorpora el dissenyador mexicà Ricardo Seco en la pròxima edició

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La 080 Barcelona Fashion comptarà amb el dissenyador mexicà Ricardo Seco entre les desfilades de la següent edició, que tindrà lloc entre el 14 i el 17 d'abril al Port Vell de Barcelona, després de la cancel·lació de l'empresa de moda Luar la setmana passada.
Seco presentarà la col·lecció 'Orgull Migrant' dijous vinent 16 d'abril a les 20.30 hores, amb motiu també del 25è aniversari de la seva trajectòria, i en la qual mostrarà una "proposta retrospectiva que revisita algunes de les seves peces més representatives", informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
En total, la 37a edició del certamen acollirà les desfilades de 26 dissenyadors i marques, i amb la incorporació de Seco "reforça" el seu posicionament com a plataforma internacional oberta a veus creatives i amb un discurs propi, defensa.