La 080 Barcelona Fashion celebrarà la pròxima edició al Port de Barcelona

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La pròxima edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, del 14 al 17 d'abril del 2026, se celebrarà al Port de Barcelona com el "tret de sortida d'una nova etapa de l'esdeveniment", que també comptarà amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat.
Impulsada per la Conselleria d'Empresa i Treball a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), la 080, que se celebrava tradicionalment al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona, "fa un pas endavant amb un canvi de localització que amplia horitzons", ha explicat el Govern aquest dilluns en un comunicat.
Aquest canvi, que va ser un dels grans anuncis de l'anterior edició, està alineat amb el Pla de Moda 2025-2030, que vol "integrar la moda dins el mapa cultural, creatiu i econòmic" de la ciutat, i coincideix amb la primera edició que també compta amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona.
"La suma d'esforços entre administracions impulsa una nova dimensió per a la 080 Barcelona Fashion, que incrementa la projecció internacional de la mà de la ciutat", afegeix el comunicat.
Dins el Port de Barcelona, que comptarà amb el mar "com una extensió", tant el Port Vell com el Port Marina Vela seran els dos espais clau de les desfilades de l'edició d'aquest abril.