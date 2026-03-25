La 080 Barcelona acollirà 26 desfilades en la seva primera edició al Port Vell

La 080 Barcelona Fashion preveu reunir 26 dissenyadors i marques que desfilaran en la pròxima edició del certamen, que se celebra per primera vegada al Port Vell, en comptes de la tradicional localització al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona entre el 14 i 17 d'abril.
L'edició número 37 de la 080 comptarà així amb més d'una vintena de desfilades, amb la presència de marques consolidades, empreses internacionals i noves veus creatives, expliquen aquest dimecres en un comunicat conjunt la Generalitat i la Diputació de Barcelona, fet que "reforça el posicionament de la plataforma com un espai de referència internacional".
El director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Moisés Rodríguez, ha destacat que aquest esdeveniment "projecta" el talent creatiu de Catalunya, alhora que atreu noves marques internacionals que aposten per aquesta plataforma.
Així, acollirà les desfilades, entre d'altres, d'Adolfo Domínguez, Custo Barcelona, Dominnico o Simorra, a més d'activitats paral·leles, com xerrades i tallers, pop-ups d'empreses emergents o un espai per impulsar els processos creatius al voltant de l'artesania contemporània.
A més a més, amb motiu de la 080 Barcelona Fashion, es presentarà un informe elaborat per Acció, Modacc i el Barcelona Leather Cluster per actualitzar l'impacte econòmic del sector i analitzar les principals tendències, reptes i oportunitats.