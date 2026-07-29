Actualitzat 29/07/2026 14:06

El XXV programa Creamedia de Barcelona Activa impulsa 11 start-ups d'indústries creatives

La iniciativa acompanya 370 projectes des de la seva creació

El 25è programa Creamedia de Barcelona Activa
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El programa d'incubació Creamedia de Barcelona Activa ha tancat la XXV edició amb l'acompanyament d'11 start-ups del sector de les indústries creatives i culturals, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dimecres.

La iniciativa ha ofert durant 6 mesos assessorament personalitzat, formació, activitats de 'networking' i un espai de 'coworking' per "fomentar les sinergies entre empreses" i té suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Productors Audiovisuals de Catalunya i les fundacions Catalunya Cultura i Carulla.

S'han seleccionat 5 projectes com a start-ups finalistes, després de la presentació de les idees en un 'elevator pitch' de 3 minuts i la valoració d'un comitè avaluador format per càrrecs tècnics de les entitats sectorials col·laboradores.

ELS PROJECTES

Un dels projectes és Batze, que ven arxius digitals per a la impressió en 3D i la fabricació 'do it yourself' de peces articulades i mobiliari; un altre, Tinta Il·lustrada, una marca especialitzada en il·lustració botànica a partir d'aquarel·la i papereria artística.

També Ubuntu Contemporary que es dedica a la gestió d'exposicions d'art emergent amb lísing, venda i rotació de col·leccions; i 3000 per cent, una productora de cinema que treballa en una sèrie d'animació i en un projecte per acostar el cinema a zones rurals.

La resta de projectes que el programa ha acompanyat en aquesta edició són Woxl, The Grow Collection, Crylle Books, Vertebra, Cintia, Cultura Lab i Sat Nam.

L'impulsor de Sat Nam, Joan Adell, ha explicat que el programa l'ha ajudat a "tenir els peus a terra, a saber on enfocar l'energia i a obrir la mirada a diferents perspectives".

25 EDICIONS I 370 PROJECTES

Creamedia va néixer el 2009, suma 25 edicions i 370 start-ups acompanyades, mentre que anualment s'organitzen dues edicions amb una mitjana de 12 projectes incubats.

Les propostes participants han d'assolir la fase de validació del model de negoci i aportar una proposta de valor per a l'àmbit de les indústries culturals a Barcelona.

El programa permet madurar els projectes i ajudar-los a millorar l'estratègia de posicionament, la proposta de valor en el mercat i la diferenciació de la competència, la recerca de finançament i altres aspectes vinculats a la comunicació i la forma jurídica.

El perfil habitual de l'emprenedor que hi participa és un professional de 25 a 35 anys amb experiència i motivació per aportar innovació al mercat.

La pròxima edició començarà a l'octubre i la convocatòria ja està oberta fins al 13 de setembre.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

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