Valls reivindica la "responsabilitat" de Barcelona en la implantació de noves tecnologies

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha reivindicat la "responsabilitat" de la capital catalana davant el sorgiment de les noves tecnologies i la seva implantació a la ciutat amb consciència social, a més del seu paper com a exemple cap a la resta de països.
"Barcelona no és la ciutat més 'smart' del món. Hi ha ciutats a Corea, Malàisia i la Xina que ho són més en la utilització de la tecnologia, però tenen una regulació més flexible davant les dades, que són un actiu i alhora un dret del ciutadà que hem de tractar amb molta cura", ha sostingut en unes declaracions als mitjans en la Smart City Expo, que s'organitza aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Per això, ha defensat l'objectiu del consistori de "saber trobar el punt d'equilibri entre l'eficiència que aporta la tecnologia" i els beneficis socials, un debat que veu exemplificat en l'auge de la IA i en el qual creu que Barcelona ajuda a treballar amb els congressos que acull cada any, com el Mobile World Congress.
"La tecnologia és fonamental per a les societats, però alhora ens obliga a tenir un debat sobre com utilitzar la tecnologia, i aquesta és la responsabilitat que té Barcelona", ha insistit Valls.
També ha destacat l'arribada de la Smart City Expo a la 14a edició, la qual considera una "magnífica aportació" de Barcelona a l'hora d'abordar els grans reptes als quals s'enfronten les ciutats, com el canvi climàtic, la gestió de l'aigua o la burocràcia.
