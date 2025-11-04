Valls inaugura la 14a Smart City Expo: "Les ciutats són les protagonistes del segle XXI"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha inaugurat aquest dimarts la 14a edició del congrés Smart City Expo, que s'organitza des d'aquest dimarts i fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i ha reivindicat que "les ciutats són les principals protagonistes del segle XXI".
Ho ha dit en la conferència d'obertura, juntament amb l'ex-secretària general d'ONU-Habitat i alcaldessa de Kuala Lumpur (Malàisia), Maimunah Mohd Sharif; el vicepresident de German Cities i alcalde de Hannover (Alemanya), Belit Onay; la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, María Galindo, i el director general de Fira de Barelona, Constantí Serrallonga.
Valls ha sostingut que la "veritable intel·ligència" de les ciutats és conjugar la prosperitat amb valors socials i compartir el benestar generat amb la major part de la població ja que, en les seves paraules, el valor social juntament amb la tecnologia genera un valor molt més gran.
Per la seva banda, Sharif ha instat a posar les ciutats en la "primera línia" de la lluita contra el canvi climàtic i a favor dels drets socials, i ha sostingut que les ciutats del món són molt diferents però totes comparteixen els mateixos reptes i objectius, entre els quals hi ha generar llocs que no només siguin aptes per viure-hi, sinó per estimar.
Onay ha afirmat que les "ciutats són el lloc on es dona forma al futur" i ha assenyalat que les ciutats intel·ligents seran aquelles que sàpiguen posicionar la tecnologia com una part de la solució als seus reptes, no com part del problema.
CANVI GLOBAL
Galindo ha indicat que, davant el complex context internacional, les administracions tenen un "oportunitat única per liderar" l'aplicació de les noves tecnologies en favor de la majoria social, i posar les persones al centre de les seves polítiques, un camí que ha defensat recórrer de la mà de les companyies privades.
Serrallonga ha reivindicat que Barcelona és un viu exemple que l'acció local pot portar a un canvi global: "Quan les ciutats lideren amb coratge, poden liderar el món".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona