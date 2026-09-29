La UPF i Barcelona Activa renoven la seva aliança davant els reptes del desenvolupament econòmic local

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Barcelona Activa han renovat el conveni de la Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local, un espai de col·laboració que des del 2018 promou la recerca aplicada per donar resposta als reptes del desenvolupament econòmic local.
L'acord, que estableix un nou marc de col·laboració fins al 2029, dona continuïtat a una aliança que "s'ha convertit en un pont entre el món acadèmic i l'administració pública", informa Barcelona Activa en un comunicat aquest dimarts.
ALIANÇA ESTRATÈGICA
"És una aliança estratègica entre la universitat i l'administració pública que ens permet convertir el coneixement en millors polítiques públiques", ha afirmat la comissionada de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Nadia Quevedo.
Ha afegit que, en un context de transformacions econòmiques, socials i tecnològiques, la càtedra "aporta aquesta reflexió i avaluació que són tan necessàries per anticipar reptes i prendre decisions que ajudin a construir una Barcelona més pròspera, innovadora, inclusiva i generadora d'oportunitats".
Amb tot, Barcelona Activa ha detallat que la càtedra continuarà impulsant la recerca i l'anàlisi sobre qüestions "clau" per al futur de la ciutat, com la promoció de l'activitat econòmica, els sectors estratègics, la digitalització, l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona